Incidente in via Arimondi, auto contromano si schianta contro un pullman Atm: quattro feriti

Avrebbe imboccato contromano la strada. Poi, dopo un centinaio di metri, avrebbe terminato la propria corsa contro un autobus dell'Atm. Incidente alle 22.30 di sabato sera in via Arimondi a Milano, dove un ragazzo di ventotto anni alla guida di una Panda si è schiantato contro un mezzo della linea 57 diretto a Quarto Oggiaro.

Stando a quanto finora ricostruito, la macchina proveniva da viale Certosa e avrebbe imboccato via Arimondi contromano. Lo scontro è avvenuto all'incrocio con via Plana, dove il conducente del pullman non ha potuto fare nulla per evitare l'impatto.

A bordo del mezzo in quel momento c'erano quattro passeggeri: uno si è allontanato subito dopo lo schianto, due sono rimasti illesi e uno - una donna - è stato accompagnato al Niguarda in codice verde. Nello stesso ospedale sono finite anche le due persone - il guidatore e una ragazza di ventisei anni - che si trovavano sulla Panda. Le condizioni più serie sono quelle della giovane, che si trovava sul sedile passeggero dell'auto, nel punto esatto in cui è avvenuto l'impatto con il bus. La 26enne è stata trasportata al Niguarda in codice giallo ma non è comunque in pericolo di vita.

Il conducente del bus Atm, un uomo di quarantatré anni, è stato medicato sul posto e si è poi recato al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta, dove gli sono stati refertati sedici giorni di prognosi.

Sul posto, per i soccorsi del caso, sono intervenute due ambulanze e un'auto medica del 118, i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha effettuato i rilievi.

Poco prima, nel pomeriggio, un altro incidente aveva coinvolto un mezzo Atm. In via Palizzi, all'incrocio con via console Marcello, un pullman della linea 40 si era schiantato con un furgone che aveva superato l'incrocio ignorando un semaforo rosso.