Incidente stradale a Cinisello, schianto tra un autobus e un'auto: forse un semaforo rosso

In totale sono state cinque le persone soccorse dal personale del 118. Tutte donne di età compresa tra 16 e 81 anni. Nessuna per fortuna in gravi condizioni. E' il bilancio di un brutto incidente stradale che ha visto coinvolto un'autobus dell'Azienda Autoguidovie e un'automobile privata.

Lo scontro tra i due mezzi è avvenuto poco prima delle dieci di domenica, tra via Sant'Antonio da Padova e via San Paolo, a Cinisello Balsamo (Milano), probabilmente per una semaforo non rispettato.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato tre ambulanze e un'automedica. I feriti sono stati trasportati alla Multimedica di Sesto, al Bassini e al Niguarda. Nessuno di loro è in gravi condizioni.

Vigili del fuoco hanno aiutato le forze dell'ordine a liberare la strada, la polizia locale ha fatto i rilievi ma la dinamica ancora non è nota.