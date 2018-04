Incidente tra auto e bus in pieno centro, traffico in tilt

Traffico in tilt tra piazza San Babila e largo Augusto nel pomeriggio del 26 aprile. Tutto per un incidente di lieve entità tra un autobus di Atm della linea 54 ed una Volkswagen Golf, intorno alle due e mezza.

La causa sembra essere stata un tentativo di sorpasso finito male da parte dell'automobile in curva, da via Cavallotti a corso Europa. La Golf è rimasta incastrata tra l'autobus e una barriera mobile che delimita un cantiere di corso Europa. E' stato necessario aspettare l'operato del carro attrezzi per rimuovere l'auto, mentre la polizia locale effettuava i rilievi dell'incidente.

Il traffico è rimasto bloccato per circa un'ora. Altri autobus sono rimasti fermi in colonna in via Cavallotti.