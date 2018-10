Incidente stradale in via Lulli: autobus investe una donna a piedi

Una donna è stata investita da un autobus nelle prime ore della mattinata di venerdì 5 ottobre.

E' successo in via Lulli, zona via Porpora, alle sei e un quarto: la donna, che ha 52 anni, stava attraversando le strisce pedonali all'incrocio Lulli-Porpora, quando un autobus della linea 81 l'ha travolta mentre svoltava a destra.

Immediato l'arrivo dei sanitari del 118 con un'ambulanza ed un'automedica. La donna è stata trasportata al Policlinico in codice giallo. Sul posto anche la polizia locale per ricostruire la dinamica ed effettuare i dovuti rilievi.