Incidente a Pioltello, schianto tra autobus di linea e un camion: dieci persone ferite

Grave incidente lunedì pomeriggio a Pioltello, teatro di uno schianto che ha coinvolto un camion e un pullman di linea di Autoguidovie.

L’impatto, violentissimo, è avvenuto verso le 15 in via Giambologna, all’altezza del deposito dell’Esselunga. Nello scontro, diversi vetri del bus sono andati in frantumi e alcuni dei passeggeri che erano a bordo sono caduti.

Incidente autobus camion a Pioltello: 10 feriti

Sul posto sono immediatamente intervenute un’auto medica e quattro ambulanze del 118, con i soccorritori che hanno visitato e medicato dieci persone, tutte poi trasportate in ospedale per ferite e contusioni varie.

Le loro condizioni, stando a quanto riferito dalla centrale operativa di Areu, sono buone e non vengono segnalati feriti gravi.

Al lavoro in via Giambologna, nella frazione di Seggiano, anche la polizia locale di Pioltello. I vigili hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire con esattezza la dinamica ed eventuali colpe dell’incidente.

Trenta minuti prima, in viale Cassala a Milano, sette passeggeri di un filobus erano invece rimasti feriti dopo una brusca frenata del conducente, costretto a “inchiodare” il mezzo per evitare un’auto sulla corsia preferenziale.