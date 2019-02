Incidente in piazzale Cardorna: autobus Atm travolge volanti della polizia, due agenti gravi

La dinamica è ancora tutta da capire: due poliziotti 25enni sono in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, all'ospedale Niguarda e al Policlinico e un altro è ricoverato in condizioni meno gravi dopo che un autobus Atm della linea 61 si è schiantato contro due volanti della polizia ferme in piazzale Cadorna, Milano. L'incidente è avvenuto domenica mattina attorno alle sette.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che hanno soccorso gli agenti feriti. Due quelli in condizioni più serie, stando alle prime informazioni: avrebbero riportato importanti ferite agli arti inferiori.

Soccorso anche il conducente dell'autobus, un 61enne trasportato in verde al Fatebenefratelli, così come il poliziotto meno grave, un 29enne dimesso poche ore dopo l'incidente.

La dinamica dell'incidente in piazzale Cadorna

La polizia locale di Milano ha fatto i rilievi per comprendere meglio la dinamica. Per il momento l'unica certezza è che le due volanti erano ferme lungo la via e gli agenti erano fuori dalle vetture. Dalla centrale operativa dei 'ghisa' spiegano che non è chiaro se l'autista abbia accusato un malore ma che si sta considerando anche questa ipotesi. Anche l'Azienda trasporti milanesi, Atm, propende verso questa ipotesi ma sarà necessario visionare le immagini delle telecamere installate sull'autobus per capire.

Chi sono i poliziotti feriti nell'incidente

Stando a quanto segnalato a MilanoToday dal segretario provinciale del Sindacato autonomo di Polizia, Massimiliano Pirola, i due feriti più giovani sarebbero due nuove leve, in servizio a Milano da poco tempo. Si trattava di vetture della Seconda sezione Ufficio personale, equipaggi a disposizione della centrale operativa per il controllo del territorio.

Gli agenti in prova erano fuori dalle auto, probabilmente in piedi tra i due veicoli: "Il poliziotto portato al Niguarda in codice rosso ha fratture a entrambe le gambe. Le fratture - ha spiegato il sindacalista - sono state ridotte dopo un intervento d'urgenza. Si è scongiurato il peggio. Il secondo collega, in giallo al Policlinico, ha riportato la frattura del bacino. Auguriamo ai due di tornare tra noi quanto prima", ha concluso.