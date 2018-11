Incidente in via Forze Armate: schianto tra un autobus Atm e un'auto, 4 feriti. Foto e video

E' di quattro feriti il bilancio di un incidente stradale che ha coinvolto un autobus Atm lunedì sera a Milano. Attorno alle 23, all'incrocio tra via Forze Armate e via Alessio Olivieri.

Secondo le prime informazioni della polizia locale - intervenuta sul posto con diverse pattuglie - l'autobus della linea 49 proveniente da via Oliveri si è scontrato con una piccola utilitaria mentre svoltava a sinistra per imboccare via delle Forze Armate. L'auto, guidata da una ragazza, proveniva da via Filippo Maria Beltrami. Per il momento, da piazzale Beccaria, spiegano che non è ancora chiaro chi abbia 'mancato' la precedenza.

Lo schianto è stato molto brusco ma per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave. Sono intervenute sul posto tre ambulanza dell'Azienda regionale emergenza urgenza e i vigili del fuoco, che hanno 'liberato' il conducente del bus e un passeggero, dato che lo scontro ha danneggiato proprio la parte frontale laterale del bus e quindi le porte erano bloccate.

Tutti i feriti sono stati poi trasportati all'ospedale San Carlo in codice verde. Si tratta di un 44enne, autista del bus, e tre donne di 48, 24 e 20 anni. Le ultime due viaggiavano sulla vettura. Il traffico veicolare in quel tratto di strada è stato interrotto per permettere ai soccorritori di lavorare.