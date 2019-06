Incidente tra un filobus e una moto in viale Romagna a Milano: alcuni passeggeri feriti

Sei persone ferite, tre delle quali in codice giallo, e traffico rallentato lungo viale Romagna a Milano. È la conseguenza di un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto anche un filobus della linea 90 di Atm.

L'incidente in viale Romagna

Il bus stava percorrendo la Circonvallazione esterna quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una moto guidata da un 62enne. Sul posto, poco dopo piazzale Susa, è intervenuta la polizia locale di Milano per fare i rilievi.

Passeggeri del bus feriti

Il motociclista è uno dei pazienti finiti in ospedale: ha riportato lievi traumi ed è stato trasportato al Policlinico. Gli altri feriti sono i passeggeri del filobus Atm. Nessuno di loro - sono cinque donne tra i 29 e 52 anni - è in gravi condizioni: alcuni sono stati visitati e medicati sul posto mentre altri sono andati in ospedale. Presenti tre ambulanze e un'automedica del 118.

[#Incidente] Rallentamenti in viale Romagna all'altezza di piazzale Susa. PL in luogo per rilievi e viabilità #Milano — Infomobilità Milano (@infomobilitaMi) 4 giugno 2019

