Anziano travolto da un bus Atm mentre attraversa la strada sulle strisce: morto

Prima l'incidente mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, poi la corsa in codice rosso al pronto soccorso. Ma purtroppo non è servito a nulla: è morto al Niguarda l'anziano di 82 anni travolto da un autobus Atm nella mattinata di giovedì 10 maggio all'incrocio tra via Alberto Pepere e via Camillo Giussani a Milano.

Tutto è accaduto intorno pochi minuti dopo le 11, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza, quando il mezzo — in servizio sulla linea 95 — ha investito l'82enne. Le sue condizioni sono subito apparse disperate tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo, intubato, è stato accompagnato in codice rosso al Niguarda dove è arrivato in coma. Poco dopo il tragico epilogo. Al pronto soccorso per accertamenti anche il conducente del mezzo (un uomo di 33 anni, colto da malore) e una passeggera del mezzo: una ragazza di 25 anni.

Stando a quanto ricostruito da Atm l'incidente è avvenuto mentre il mezzo, proveniente da via Giussani, stava svoltando in via Pepere. "Secondo una prima ricostruzione — precisa l'azienda trasporti milanesi — l’uomo stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali. Il conducente del bus, intento a controllare la provenienza di altre vetture dalla parte opposta della strada, durante la svolta verso via Pepere, che stava effettuando a bassa velocità, ha visto l’uomo all’ultimo e ha tentato di fermare il mezzo invano. Il bus ha così urtato l’uomo con la parte sinistra causandone la caduta". L'autista dell'Atm è stato indagato per omicidio stradale.

Schianto tra camion in autostrada: un morto

Sempre nel pomeriggio di giovedì un tragico incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A4 ha spezzato la vita di un uomo.