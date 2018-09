Incidente sull'A4: scende dall'auto in fiamme dopo il tamponamento: travolto e ucciso

Un'auto distrutta dalle fiamme, e altre quattro devastate dall'impatto e un uomo a terra morto sull'asfalto. È il bilancio di un tragico incidente stradale avvenuto nella notte tra sabato e domenica 16 settembre sull'Autostrada A4 Milano-Torino nel tratto tra le uscite di Rho e Arluno (direzione Torino).

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima della mezzanotte. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è al vaglio degli agenti della polizia stradale, intervenuti sul posto per i rilievi. Secondo una primissima ricostruzione sembra che a innescare la tragedia ci sia stato un tamponamento tra due auto. Il conducente della Punto, un uomo di 64 anni, sarebbe uscito dall'abitacolo in fiamme e pochi attimi dopo sarebbe stato travolto da un'altra automobile. Inutili i soccorsi: l'uomo è morto sul colpo a causa del violento impatto.

Per i rilievi che chiariranno la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Milano, sul posto anche i vigili del fuoco di via Messina. L'autostrada è rimasta chiusa fino alle 6 di domenica mattina.

Mamma travolta e uccisa in autostrada davanti alla figlie

Un incidente simile era avvenuto nella serata di martedì 11 settembre sull'Autostrada A8 nel tratto tra la Barriera Nord e Fiera Milano. La 38enne morta - Barbara Fettolini - viaggiava sulla propria Renault Clio insieme alle sue bambine. Ad un certo punto, a circa un chilometro dal casello, si è scontrata con una Peugeot 206, guidata dalla 37enne Cristina C., tra la prima e la seconda corsia. Dopo l'urto la 38enne, residente a Sesto San Giovanni (Milano), ha perso il controllo dell'auto ed è andata a sbattere sulle barriere che costeggiano la quarta corsia, quella di sorpasso.

Con il motore in panne e in mezzo alle auto che sfrecciavano, sicuramente spaventata, Barbara è scesa dall'auto per cercare di mettere in sicurezza le proprie figlie. Nel frattempo, l'altra signora, la 37enne, che era riuscita ad accostare la sua vettura nella corsia d'emergenza si era avvicinata per accertarsi della situazione ed aiutare gli eventuali feriti. In quegli istanti, una terza auto, una Volkswagen Passat è arrivata ed ha travolto la Clio e le donne ferme in mezzo alla corsia 'veloce'. L'impatto è stato terrificante.