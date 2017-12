Schianto tra due auto sull'Autostrada A4 Milano-Torino: morto un uomo, traffico in tilt

Due auto distrutte, cinque persone ferite e un uomo di 54 anni morto. È il tragico bilancio di un incidente avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì 22 dicembre sull'Autostrada A4 Milano-Torino tra Certosa e l'uscita di Pero, in direzione del capoluogo piemontese.

Tutto è accaduto poco dopo le 3.10 del mattino, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica, ma per il 54enne non c'è stato nulla da fare. Ferite lievemente, invece, le altre persone: accompagnate in codice giallo e verde nei pronto soccorso di Niguarda e Policlinico. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto, sul caso sta lavorando la polizia stradale di Milano.

Traffico in tilt

Sull' A4 Milano-Brescia, tra Sesto San Giovanni e Pero in direzione di Torino, si sono formate code di 4 km. Per i viaggiatori diretti verso Torino Autostrade consiglia di uscire dall'autostrada a Monza, di proseguire sull'A52 Tangenziale Nord, seguendo le indicazioni per Milano Fiera, da dove è possibile rientrare in autostrada.