Incidente sull'Autostrada A1, tir "trafitto" dal guardrail dopo lo schianto con un furgone

Un camion di traverso sull'autostrada, "trafitto" dal guardrail dello svincolo, un furgone devastato dall'impatto, ma fortunatamente nessun ferito. È il bilancio dell'incidente avvenuto sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto tra Melegnano e lo svincolo con la Tangenziale Ovest (direzione Nord) nel primo pomeriggio di martedì 16 luglio.

Tutto è accaduto intorno alle 13.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica dello schianto non è ancora chiara ed è al vaglio della polizia stradale. In un primo momento sembrava che i feriti fossero cinque e la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza, ma tutti hanno rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con un'autopompa che hanno liberato il camion dal guard-rail. L'incidente, come riportato da società autostrade, ha causato code sull'A1 tra lo svincolo di Melegnano e la Tangenziale Ovest.