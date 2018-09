Incidente sull'A1: schianto tra camion, autostrada chiusa direzione Milano. Lunghe file

Un grosso incidente stradale ha coinvolto due camion (tra cui una bisarca) e tre auto poco prima del casello di Melegnano, all'altezza del chilometro 8, direzione Milano, sull'Autostrada A1.

Lo schianto, per cause ancora da accertare, è avvenuto esattamente tra il bivio per la A58 Tangenziale est esterna di Milano e Melegnano. Il traffico, riporta Autostrade per l'Italia, è bloccato con code per l'intervento dell'elisoccorso.

"A chi è in viaggio verso Milano si consiglia di percorrere la tangenziale est esterna di Milano. Sul luogo dell'incidente sono presenti il Personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale, i mezzi di soccorso meccanici e sanitari", si legge in una nota del gestore.

Sul posto, dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza) sono state inviate 3 ambulanze, un'automedica oltre all'elicottero sanitario. I vigili del fuoco stanno lavorando per liberare la carreggiata insieme alle pattuglie della Stradale. I feriti sono già stati estratti dalle lamiere. Nonostante i traumi riportati, nessuno sarebbe in pericolo di vita.