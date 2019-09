Incidente sull'A1, camion ribaltato in mezzo alla carreggiata: autostrada chiusa al traffico

Un tir ribaltato in mezzo alla carreggiata, autostrada chiusa e traffico in tilt. Incidente sull'Autostrada Milano-Napoli nella serata di giovedì 19 settembre: un camion si è ribaltato sul raccordo di collegamento tra la Tangenziale Est di Milano e il bivio per la A1 in direzione Sud.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 19.45, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. L'esatta dinamica è al vaglio dalla polstrada, sul posto per i rilievi, ma non ha causato nessun ferito grave: il conducente del mezzo pesante, un uomo di 33 anni, è rimasto illeso e ha rifiutato i soccorsi.

Sul luogo dell'incidente sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano con quattro mezzi; i pompieri stanno rimuovendo il camion che, secondo quanto riferito dalla centrale operativa di via Messina, trasporterebbe "materiale inquinante in stato solido". Fortunatamente non ci sono state perdite dal container.

Pesanti invece le ripercussioni sul traffico: Autostrade per l'Italia, come comunicato sul proprio sito web, ha chiuso alla circolazione parte dell'arteria: chi viaggia in direzione Sud verso la A1 deve obbligatoriamente uscire a San donato Milanese e rientrare a Melegnano. All'interno del tratto chiuso, fa sapere la società, il traffico è bloccato con code.