Incidente sull'Autostrada A1: violento schianto tra due camion e un furgone, traffico in tilt

Autostrada chiusa e traffico in tilt sulla carreggiata Nord dell'A1 Milano-Bologna a Melegnano dove nel pomeriggio di lunedì 2 settembre si è verificato un incidente tra due camion e un furgoncino.

Tutto è accaduto poco dopo le 16.30 tra Melegnano ed il bivio per la Tangenziale ovest (verso Milano), come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sono in corso le operazioni di soccorso: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice rosso due ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. Sul luogo dell'incidente stanno intervenendo anche i vigili del fuoco: secondo le prime informazioni sembra che un uomo sia rimasto incastrato tra le lamiere contorte. Non è ancora chiara la dinamica che ha innescato lo schianto, sul caso sono al lavoro gli agenti della Polstrada.

Autostrada A1 bloccata

Per permettere le operazioni di soccorso l'autostrada è stata chiusa al traffico. Secondo quanto appreso da MilanoToday ci sarebbero oltre 3,5 km di coda in direzione Milano e rallentamenti per curiosi verso Bologna.