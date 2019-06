Incidente con un camion sull'Autostrada A1, tra Melegnano e la Ovest: traffico in tilt

Coda e traffico in tilt sull'Autostrada A1, in direzione Milano, per un incidente che ha coinvolto un camion attorno alle 7 di martedì. Il fatto si è verificato nel tra tratto Melegnano - Tangenziale Ovest.

Per fortuna l'episodio non ha avuto conseguenze gravi per l'unica ferita, una donna di 35 anni, trasportata all'ospedale del 118 in codice giallo. Sul posto si è presentata solo un'ambulanza per le operazioni di soccorso.

Nello schianto sarebbero rimasti coinvolti un tir e un'auto. La dinamica è nelle mani della polizia stradale, che ha gestito anche il traffico. Stando a quanto riferito da Autostrade per l'italia si sono formati anche due chilometri di coda.

Incidente e coda sull'A1: video