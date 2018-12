Incidente sull'Autostrada A1: schianto tra camion, sul posto 6 ambulanze, traffico in tilt

Grave incidente sull'Autostrada A1 nel tratto tra le uscite per la Tangenziale Ovest di Milano e Melegnano. Nel pomeriggio di mercoledì, attorno alle 16.20, un furgoncino e un camion, stando alle prime frammentarie informazioni, si sono scontrati per motivi ancora da chiarire.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato cinque ambulanze e un'automedica. Sono presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano - una persona sarebbe rimasta incastrata tra le lamiere - e la polizia stradale di Novate con tre volanti.

Autostrada segnala coda in progressivo aumento, in direzione Sud, per permettere l'intervento dei soccorritori e i rilievi.