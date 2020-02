Distratti dal treno deragliato, incidente sull'A1: morta ragazza di 21 anni, feriti gravi tre amici

Una ragazza di 21 anni morta e altri tre giovani feriti. Tre ragazzi di 20 , 25 e 26 anni feriti in modo grave. È il bilancio tragico di un incidente avvenuto lungo l'autostrada A1, Ospedaletto Lodigiano, poco prima delle 5 di sabato, nei pressi del luogo in cui si trova il Frecciarossa deragliato il 6 febbraio.

Incidente sull'A1: l'ipotesi distrazione per il treno deragliato

A quanto pare, l'auto a bordo della quale viaggiavano si è schiantata all'altezza di una piazzola di sosta. Una delle ipotesi al vaglio di chi deve chiarire le cause dell'incidente è che il conducente della vettura, o un automobilista che non è rimasto coinvolto, si siano distratti per cercare di vedere il convoglio deragliato, causando lo schianto.

Le indagini sono affidate alla Polizia stradale impegnata per ore a prendere i rilievi dell'incidente. Il traffico lungo l'autostrada è rimasto rallentato.