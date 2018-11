Incidente sull'Autostrada A1: donna travolta e uccisa mentre cercava di attraversare a piedi

Il cadavere era dilaniato, tanto che gli operatori del 118 arrivati sul posto in un primo momento non sono stati in grado di capire se si trattasse di un uomo o una donna. Solo i successivi approfondimenti hanno permesso di comprendere che la vittima era una donna, morta travolta sull'Autostrada A1, nel tratto tra la Tangenziale Ovest e San Giuliano Milanese.

L'incidente, la cui ricostruzione è affidata alla polizia stradale di Milano, è accaduto all'alba di mercoledì, attorno alle 5. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, sono intervenuti i medici dell'Azienda regionale emergenza urgenza con un'ambulanza e un'automedica. Per la vittima non c'era nulla da fare.

Alcune corsie dell'autostrada sono state chiuse al traffico - altezza Ikea a San Giuliano - per permettere i rilievi. Il traffico è rimasto rallentato a lungo in direzione Sud.