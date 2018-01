Camion fa incidente sull'Autostrada A1, alle porte di Milano: traffico paralizzato per ore

Traffico paralizzato alle porte di Milano. Venerdì mattina si sono formate code chilometriche sull'Autostrada A1, in direzione Milano, per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto anche un tir, nel tratto Melegnano - Tangenziale Ovest.

Sul posto dello schianto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza in codice verde. Ferito, ma non gravemente, un uomo di 61 anni.

Secondo le prime informazioni della polizia stradale, l'incidente è avvenuto tra un camion e un'auto, attorno alle 7 ma le auto sono rimaste bloccate in coda per oltre un'ora.

Autostrade per l'Italia informa che "ci sono 5 km di coda" e indica che "il traffico in prossimità dell'incidente scorre su una sola corsia". A chi è diretto a Milano "si consiglia di seguire le indicazioni per la tangenziale est esterna di Milano, poi per la ss 9 Via Emilia con rientro direttamente sulla Tangenziale Ovest di Milano".

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, e i vigili del fuoco.