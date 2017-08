Incidente sull'Autostrada A1, a San Donato: schianto tra un furgone "corriere" e un'auto

Traffico in tilt sull'Autostrada A1, direzione Nord, a causa di un incidente stradale avvenuto lunedì mattina, poco prima delle 9, all'altezza dell'uscita per San Donato, poco prima della Tangenziale Est.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un furgone della Sda Express Courier e un'automobile Renault. Ad avere la peggio è stata la conducente dell'auto. Per liberare la strada è stato necessario l'intervento degli uomini del Comando provinciale dei vigili del fuoco. La donna ferita è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di San Donato. Nessuna delle persone coinvolte sarebbe in pericolo di vita.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per circa un'ora, per permettere l'intervento dei soccorritori del 118, e si sono formate lunghe code. La polizia stradale ha fatto i rilievi per accertare la dinamica.