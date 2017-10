Schianto sull'A1 Autostrada del Sole, grave un motociclista: traffico in tilt verso Milano

Incidente sull'Autostrada A1 Milano-Napoli nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre. Poco prima delle 18.40 un motociclista di 50 anni è rovinato sull'asfalto nei pressi del chilometro 1, all'altezza di San Donato Milanese (direzione Milano).

Le sue condizioni sono subito apparse disperate, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Soccorso dai sanitari, è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso: lotta tra la vita e la morte.

Non è ancora chiara la dinamica, secondo una primissima ricosstruzione dell'accaduto sembra che non ci siano altri veicoli coinvolti. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Milano.

Incidente sull'A1: traffico in tilt

Per permettere i soccorso e i rilievi l'autostrada è stata parzialmente chiusa al traffico: per i viaggiatori provenienti da Bologna è stata istituita l'uscita obbligatoria verso Milano-Piazzale Corvetto.