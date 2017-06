Schianto sull'Autostrada A4 Milano-Venezia, traffico in tilt: cinque chilometri di coda

Traffico in tilt nella mattinata di lunedì 12 giugno sull'Autostrada A4 Milano-Venezia dove nel tratto tra Agrate Brianza e Cavenago-Cambiago è avvenuto un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante.

Inizialmente le condizioni dei feriti (due uomini) sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: un uomo di 53 anni ha riportato traumi di lieve entità ed è stato accompagnato al pronto soccorso in codice giallo. Non è in pericolo di vita.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti. Autostrade per l'Italia segnala cinque chilometri di coda tra il bivio A4/Raccordo Tangenziale Est e Cavenago (direzione Trieste).