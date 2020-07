Milano, schianto tra quattro camion sull'Autostrada A4: traffico in tilt verso Brescia

Traffico in tilt sull'Autostrada A4 Milano-Brescia nel pomeriggio di martedì 14 luglio a causa di un tamponamento in cui sono rimasti coinvolti quattro camion.

Tutto è accaduto intorno alle 16.20 tra l'innesto con l'autostrada A8 e Cormano (direzione Brescia). Inizialmente le condizioni dei camionisti sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto tre ambulanze e un'automedica in codice rosso. Fortunatamente la situazione si è rivelata meno grave del previsto: tre feriti hanno rifiutato le cure, due sono stati accompagnati in codice giallo e verde nei pronto soccorso di Milano, le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. Sul posto anche i vigili del fuoco.

Autostrade, come riportato in una nota, aveva temporaneamente chiuso il tratto al traffico; la società segnala traffico tra Pero e Cormano Verso Brescia.