Milano, incidente sullo svincolo dell'A4: auto si ribalta, chiusa l'uscita per viale Certosa

Una Citroën Saxo ribaltata, una ragazza in ospedale e lo svincolo (momentaneamente) chiuso. È il bilancio di un incidente avvenuto all'uscita di viale Certosa sull'Autostrada A4 Brescia-Milano nel pomeriggio di martedì 21 luglio.

Tutto è accaduto una manciata di minuti prima delle 14 quando la 21enne alla guida della Saxo, sempre senza coinvolgere nessun altro mezzo, ha perso il controllo dell'automobile ribaltandosi sullo svincolo. Inizialmente le sue condizioni sembravano serie, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

La giovane, fortunatamente, non ha riportato gravi traumi: è stata trasportata in codice verde la pronto soccorso del Sacco, le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni. Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.