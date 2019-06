Incidente sull'A4, schianto tra un furgone e una moto: traffico in tilt, 5 chilometri di coda

Incidente sull'Autostrada A4 Milano-Bergamo nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno: un motociclista è rovinato a terra dopo essere stato urtato da un furgone nel tratto tra Cavenago e Capriate (direzione Bergamo).

Tutto è accaduto intorno alle 18.15, come riportato dall'azienda regionale di emergenza-urgenza. Le cause dell'incidente non sono ancora chiare, ma secondo le prime informazioni sembra che il furgone e la moto si siano scontrate sulla terza corsia di sorpasso. Sono in corso le operazioni di soccorso: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto in codice rosso due ambulanze e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano; sembra che il centauro sia rimasto incastrato sotto al furgone. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi che determineranno la dinamica del sinistro.

Autostrada A4 Milano-Bergamo: traffico in tilt

Secondo quanto riportato da Società Autostrade sul proprio portale l'incidente ha causato code per circa 5 chilometri.