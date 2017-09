Schianto tra due tir sull'A4, un camion perde il carico: Autostrada chiusa | Le immagini

Un camion ribaltato, rottami di ferro sparsi su tutta la carreggiata, due uomini feriti e traffico in tilt. È il bilancio di un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 1° settembre sull'Autostrada A4 Milano Torino.

Lo schianto tra i due mezzi pesanti è avvenuto intorno alle 15.20 tra le uscite di Novara Est e Marcallo-Mesero (all'altezza di Bernate Ticino, direzione Milano), secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Le condizioni dei due camionisti — due uomini di 44 anni — sono apparse subito serie, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto tre ambulanze e l'elisoccorso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: entrambi sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice giallo, non sono in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto i due camion si sarebbero tamponati e uno dei due mezzi si è ribaltato perdendo il carico di rottami di ferro e bloccando completamente la carreggiata. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano e Novara.

Incidente sull'Autostrada A4: traffico in tilt verso Milano

L'arteria stradale, secondo quanto riportato da società Autostrade, è chiusa tra i caselli di Novara est e Marcallo Mesero in direzione di Milano, in attesa che si consludano le operazioni di recupero dei mezzi danneggiati. Il traffico è stato deviato sulla statale 11. Poco dopo si è verificato un incidente stradale sull'A4 all'altezza di Dalmine.