Incidente in autostrada A4 tra Agrate e la Tangenziale Est: nove chilometri di coda

Incidente stradale e code chilometriche lungo l'autostrada A4. All'alba di mercoledì si è verificato un incidente stradale - che secondo le prime informazioni avrebbe coinvolto un mezzo pesante - nel tratto tra l'uscita di Agrate Brianza e lo svincolo per la tangenziale Est in direzione Milano.

La richiesta di intervento di soccorso alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza e urgenza è scattata alle 6.30 e sul posto sono giunte due ambulanze e un'automedica in codice giallo. Due uomini di 25 e 40 anni sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasferiti all'ospedale di Vimercate per accertamenti. Nel tratto, insieme al 118, erano presenti gli agenti della polizia stradale che si sono occupati dei rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dello schianto e gestire la viabilità.

Lunghe code sull'A4 per incidente

L'incidente ha paralizzato il traffico lungo l'arteria mercoledì mattina. La società Autostrade per l'Italia informa che - intorno alle 8 - sono presenti nove chilometri di coda che potrebbero però aumentare nel tratto tra Dalmine e lo svincolo della tangenziale Est, consigliando a chi proviene da Brescia l'uscita al casello di Dalmine.

"Sulla A4 Milano-Brescia in direzione Milano, tra Capriate ed il Raccordo per la Tangenziale Est di Milano si segnalano code di 9 km in aumento, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 145 in cui sono rimasti coinvolti due camion. Al momento il traffico scorre su tre corsie. In direzione opposta, verso Torino, tra Monza e il bivio con la A58 rallentamenti per curiosi. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale ed i soccorsi meccanici. In alternativa consigliamo di uscire a Dalmine, percorrere la SP525 verso Milano, per poi rientrare sulla Tangenziale Est" si legge nella nota.