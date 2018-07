Grave incidente sull'Autostrada A4: coinvolto un tir, traffico paralizzato in direzione Milano

Tre persone e ferite e altrettanti chilometri di coda. Sarebbe questo il bilancio di un incidente stradale avvenuto attorno alle 8.30 di lunedì alle porte di Milano, sull'Autostrada A4: nel tratto tra l'uscita Rho e la Barriera Milano 'Ghisolfa'. Stando alle primissime informazioni nello schianto è rimasto coinvolto un 'mezzo pesante'.

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze e l'elisoccorso in codice rosso. I feriti sono tre uomini, ma non sarebbero in pericolo di vita. La polizia stradale ha messo in sicurezza il tratto di strada per permettere ai medici di effettuare il soccorso in sicurezza. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Stando a quanto comunicato da Satap, l'ente gestore di quel tratto di autostrada, ci sono almeno tre chilometri di coda tra Arluno e Milano 'Ghisolfa'.

Incendio sulla Tangenziale Est

Traffico rallentato anche sulla Tangenziale Est di Milano a causa di un incendio che ha distrutto un'auto nei pressi dell'uscita Paullo San Donato Milanese (il video).