Incidente sull'Autostrada A4: uomo travolto e ucciso da un'auto, traffico in tilt verso Torino

Un uomo travolto e ucciso da un'auto. Tragico incidente sull'Autostrada A4 in direzione Torino, nel tratto tra Marcallo Mesero e Novara Est, venerdì mattina.

La vittima è stata investita da un'auto per cause ancora in corso di accertamento ed è morta sul colpo. Il conducente della vettura, un 60enne, è stato soccorso dai medici del 118 intervenuti con due ambulanze e l'elisoccorso.

La dinamica dell'incidente, avvenuto alle 7.15, non è ancora chiara: il pedone travolto, la cui identità non è nota, potrebbe essere un'automobilista rimasto in panne con la propria auto ma anche un operaio. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale. Il traffico ha subito grossi rallentamenti.

