Grave incidente sull'Autostrada A4 tra Agrate e la Tangenziale Est: un morto e due feriti

La dinamica non è ancora chiara. L'unica certezza è che, purtroppo, un uomo di 78 anni, Sandro Boldrini, è morto dopo uno scontro tra due auto lungo l'Autostrada A4, alle porte di Milano.

L'incidente, avvenuto attorno alle 22.30 di giovedì, si verificato tra le uscite di Agrate e la Tangenziale Est, in direzione Torino.

L'incidente mortale sull'A4

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato immediatamente quattro equipaggi: tre ambulanze e un'automedica. Oltre alla vittima, per la quale non c'è stato nulla da fare ed è deceduta in strada, gli altri feriti sono un 31enne e un 46enne. Sono stati trasportati nell'ospedale di Vimercate: se la sono cavata incredibilmente con dei codici verdi.

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e la polizia stradale. La dinamica era ancora in fase di accertamento. Probabilmente le pessime condizioni del meteo, con pioggia e vento, hanno contribuito. Sembra, stando ai primissimi accertamenti, che l'auto della vittima sia stata travolta da un'Audi dopo un primo tamponamento con una Polo.