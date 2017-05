Incidente sull'Autostrada A4: camion travolge due furgoni, uomo incastrato tra le lamiere | Ft

Maxi incidente sull'Autostrada A4, all'altezza di Cascina Merlata e Però, in direzione Venezia. Un camion ha travolto due furgoni, schiacciandone uno contro le barriere in cemento che delimitano le carreggiate. Ad avere la peggio è stato proprio uno degli occupanti del furgone: un sessantottenne portato in gravi condizioni all'ospedale Niguarda.

L'incidente - avvenuto poco dopo le nove di martedì - ha mandato in tilt in traffico per la chiusura momentanea del tratto di strada: sul posto sono intervenute sei ambulanze e un'automedica, cinque mezzi dei vigili del fuoco e la polizia stradale.

In tutto sono rimasti coinvolti quattro uomini: di ventuno, quaranta, cinquantasei e sessantotto anni. I vari feriti sono stati trasportati negli ospedali San Carlo, Sacco, Rho e Niguarda. Il sessantottenne, stando a quanto riferito dalla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza, ha riportato un grave trauma cranico ma è ferito anche all'addome e ad una spalla. Le sue condizioni sono considerate delicate. Era rimasto incastrato tra le lamiere del furgoncino. A liberalo, grazie all'uso di seghe elettriche per tagliare via i pezzi di carrozzeria, ci hanno pensato gli uomini del comando provinciale dei vigili del fuoco.

La polizia stradale ha fatto a lungo i rilievi per comprendere meglio la dinamica del mega schianto. Ancora non è chiaro chi abbia provocato la carambola.

Un altro grave incidente era avvenuto poco prima a Milano. Un tram Atm ha travolto una bambina di dieci anni. La piccola ha perso un piede.