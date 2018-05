Incidente in autostrada A4 a Trezzo sull'Adda, auto si ribalta: soccorsi tre ragazzi

Incidente in autostrada A4 sabato mattina. Intorno alle 11.30 a causa di un sinistro stradale che ha coinvolto una vettura che si è ribaltata nel tratto tra Trezzo sull'Adda e Capriate sono intervenute tre ambulanze, l'elisoccorso e i vigili del fuoco.

L'Azienda Regionale Emergenza e Urgenza ha inviato sul posto quattro mezzi allertati in codice giallo per prestare assistenza a tre ragazzi di ventisette anni rimasti bloccati all'interno di una Daewoo Matiz, ribaltatasi in mezzo alla carreggiata. Secondo le prime informazioni il veicolo avrebbe fatto tutto da solo e il ribaltamento sarebbe avvenuto in seguito a una perdita di controllo.

A riportare conseguenze più gravi è stato uno dei giovani a bordo del mezzo che è stato trasferito in elisoccorso all'Humanitas di Rozzano con "traumi maggiori". Feriti ma in condizioni meno gravi con traumi agli arti e un trauma cranico invece gli altri due ragazzi coinvolti, anche loro di ventisette anni.

Per prestare soccorso in autostrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco dal distaccamento di Gorgonzola che hanno messo in sicurezza il veicolo e liberato il tratto. Inevitabili i disagi per la viabilità: subito dopo il sinistro si sono registrati oltre quattro chilometri di coda tra Cavenago Brianza e Capriate.