Grave incidente sull'Autostrada A7: sei feriti e maxi coda da oltre 6 km in direzione Milano

Oltre sei chilometri di coda in direzione Milano e rientro da incubo. E' il bilancio di un incidente stradale avvenuto sull'Autostrada A7 attorno alle 12.15 di domenica 1 settembre.

Lo schianto si è verificato tra gli svincoli di Binasco e Barriera di Milano Ovest. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato quattro ambulanze e l'elisoccorso. Ci sarebbero sei persone ferite, una donna di 28 anni e cinque uomini tra i 45 e i 77 anni. Ancora non sono note le condizioni nel dettaglio dei pazienti.

L'incidente sull'A7

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia stradale. Uno dei mezzi coinvolti si è ribaltato. In autostrada, molto trafficata per via del rientro estivo verso Milano, sono intervenuti i vigili del fuoco.