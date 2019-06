Incidente stradale sull'Autostrada A7, alle porte di Milano: grave una donna di 47 anni

Una donna di 49 anni è in rimasta ferita in maniera grave dopo un incidente stradale sull'Autostrada A7, nel tratto Assago - via Del mare, nel Milanese. Lo schianto, nel quale sarebbero rimaste coinvolte due auto, si è verificato nella serata di domenica, attorno alle 21.

Ne dà notizia l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. La signora è stata poi trasportata in condizioni delicate all'ospedale di Rozzano.

La polizia stradale di Assago ha gestito l'emergenza e fatto i rilievi per comprendere la dinamica, ancora al vaglio degli investigatori.