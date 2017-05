Incidente sull'Autostrada A8: schianto tra un'auto e una moto manda in tilt il traffico

Traffico in tilt sull'autostrada A8, in direzione Varese, dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di venerdì, alle 17.30. Un'auto e una moto si sono scontrate nel tratto Lainate - Bivio A8/A9.

Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il ferito è un uomo di trentadue anni - probabilmente il centauro - e le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.

La polizia stradale di Novate sta eseguendo i rilievi e gestendo il flusso del traffico. Autostrada per l'Italia segnala cinque chilometri di coda, alle 18.30: "Coda di cinque chilometri tra Milano Gallaratese e Bivio A8/A9 Lainate-Chiasso per incidente (26 maggio 2017 ore 18:31)".