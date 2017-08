Incidente sull'A8 Milano-Varese, due famiglie al pronto soccorso: feriti quattro bambini

Due famiglie terrorizzate, due auto distrutte e sette persone ferite (tra cui quattro bambini). È il bilancio di un incidente avvenuto all'alba di sabato 12 agosto sull'Autostrada A8 Milano-Varese vicino allo svincolo con l'Autostrada A4.

Tutto è accaduto intorno alle 5.16, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. In un primo momento le condizioni dei feriti sembravano disperate, tanto che l'azienda regionale di emergenza urgenza ha inviato sul posto due ambulanze in codice rosso. Fortunatamente le condizioni dei feriti — tra cui bambini di 4, 9, 11 e 13 anni — si sono rivelate meno gravi del previsto: sono stati accompagnati con i relativi genitori al pronto soccorso dell'ospedale Sacco per accertamenti. Tanta paura ma nessuna grave conseguenza, solo qualche contusione.

Non è ancora chiara la dinamica dello schianto. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale. L'incidente non ha causato significativi rallentamenti al traffico.