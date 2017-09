Schianto tra due auto sull'A8, traffico paralizzato verso Milano: i percorsi alternativi

Incidente sull'Autostrada A8 Milano nel pomeriggio di mercoledì 13 settembre. Intorno alle 18.10 due automobili si sono schiantate tra il bivio con la A9 Lainate-Chiasso e l'uscita di Lainate (direzione Milano). In seguito allo scontro un'automobile si è ribaltata.

Incidente sull'A8: ferite sei persone

A causa dello schianto sono rimaste ferite sei persone, tra questi anche un bambino di 11 anni. Inizialmente le loro condizioni sembravano disperate, tanto che la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto cinque ambulanze, l'automedica e l'elisoccorso in codice rosso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: sono stati accompagnati in codice giallo al pronto soccorso. Nessuno di loro è in pericolo di vita.

Schianto sull'Autostrada A8: traffico in tilt

"Sulla A8 Milano-Varese tra il bivio con la A9 Lainate Chiasso e Lainate verso Milano, si sono formati 6 km di coda in aumento a partire da Castellanza, con traffico sulla corsia di sorpasso veloce — fa sapere società Autostrade sul proprio sito —. In direzione Varese, tra Fiera Milano ed il bivio con la A9 Lainate - Chiasso si è formata una coda di 5 km in aumento per i curiosi. Ripercussioni anche sulla A9 Lainate-Chiasso dove si registrano code tra Origgio ed il bivio per la A8 Milano-Varese".

I percorsi alternativi

Agli automobilisti che provengono da Varese Autostrade consiglia di uscire a Castellanza, proseguire sulla Strada Statale 33 del Sempione con rientro in autostrada sulla Tangenziale nord di Milano in direzione Venezia, oppure si può rientrare sulla Tangenziale ovest in direzione Milano Città. A chi è in viaggio sulla A9 Lainate-Chiasso in direzione Lainate, viene consigliato di uscire a Saronno e percorrere la strada statale 233 Varesina con rientro in autostrada a Lainate.