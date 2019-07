Incidente sull'Autostrada A8, auto si ribalta dopo il casello: grave un ragazzo

Un ragazzo trasportato al Niguarda in codice rosso e un'auto ribaltata in mezzo all'autostrada. È il bilancio di un incidente avvenuto sull'A8 Milano-Varese nel tratto tra la barriera Nord e l'uscita di Fiera Milano (in direzione del capoluogo lombardo) nella notte tra mercoledì e giovedì 18 luglio.

Tutto è avvenuto intorno alle 23.30, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Non è ancora chiara l'esatta dinamica dell'incidente, sul caso sono al lavoro gli agenti della Polstrada, ma il 29enne è rimasto intrappolato tra le lamiere contorte dell'automobile.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto dall'abitacolo il ragazzo che successivamente è stato soccorso dai sanitari della croce rossa di Lainate e accompagnato in codice rosso al Niguarda. Secondo quanto trapelato avrebbe riportato un grave trauma a un braccio, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.