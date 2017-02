Incidente sull'A8 Milano-Varese, auto si ribalta tra Castellanza e Busto Arsizio: traffico in tilt

Un'auto ribaltata e diversi chilometri di coda. È il risultato di un incidente avvenuto nel pomeriggio di venerdì 3 febbraio sull'Autostrada A8 Milano-Varese tra le uscite di Castellanza e Busto Arsizio (direzione Varese).

Lo schianto intorno alle 13.10, secondo quanto riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Una persona — di cui non sono state rese note le generalità — è rimasta ferita. Sono in corso le operazioni di soccorso: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Sul luogo dell'incidente anche la polizia stradale e i vigili del fuoco di Varese.

Traffico in tilt. Autostrade segnala tre chilometri di coda tra Castellanza e Busto Arsizio, non solo coda anche nel senso di marcia opposto per «curiosi».