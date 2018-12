Maxi incidente sull'Autostrada A8: sul posto 4 ambulanze e l'elisoccorso, traffico in tilt

Caos sull'Autostrada A8 in direzione Milano per un incidente stradale avvenuto lunedì 31 dicembre mattina, attorno alle 10.20.

Secondo le primissime informazioni dell'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul posto con tre ambulanze e l'elisoccorso, ci sarebbero almeno due persone ferite.

La dinamica dell'incidente non è ancora nota. Ci sono gli agenti della polizia stradale di Novate per fare i rilievi e i vigili del fuoco di Varese per rimuovere le auto dalla carreggiata. Ancora incerto anche il numero di vetture coinvolte.

Autostrada per l'Italia ha informato che, in direzione, la coda è in aumento. Tra Legnano e Lainate ci sono già 3 chilometri di coda.