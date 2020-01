Incidente stradale nella notte sull'A8: sette feriti al pronto soccorso

Incidente stradale nella notte sull'autostrada Milano-Laghi, in direzione Varese-Gravellona, tra Origgio Ovest e Legnano. Lo schianto ha coinvolto diverrsi veicoli ed è avvenuto intorno alle cinque e quaranta del mattino di domenica 26 gennaio.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con molti mezzi di soccorso: quattro ambulanze e due automediche. Presenti anche i vigili del fuoco del comando di Varese per l'ausilio nelle operazioni di soccorso persona e di sgombero della carreggiata. Infine la polizia stradale di Novate Milanese per i rilievi di routine e per governare il traffico autostradale.

Sette feriti in ospedale

I sanitari hanno portato sette persone al pronto soccorso: cinque in codice giallo (una 24enne al Niguarda, una 25enne e un 42enne al Sacco, una 22enne e una 27enne a Garbagnate) e due in codice verde (un 23enne e un 27enne a Rho).