Incidente sull'A8, schianto tra tre auto e un camion: mezzi invadono la corsia opposta

Cinque persone ferite, quattro auto e un camion distrutti e l'autostrada bloccata in entrambe le direzioni. È il bilancio di un incidente avvenuto sull'Autostrada A8 Varese Milano nella serata di giovedì 16 maggio: i veicoli, poco prima delle 21.20, si sono scontrati nel tratto tra la barriera Nord e l'uscita della Fiera, in direzione del capoluogo lombardo. In seguito allo scontro un'auto e il camion hanno sfondato il new jersey e invaso la carreggiata opposta.

Inizialmente le condizioni dei feriti — tre uomini di 37, 43 e 55 anni, due donne di 54 e 20 anni — sembravano gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto cinque ambulanze, l'elisoccorso e un'automedica. I feriti, estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, sono stati accompagnati nei pronto soccorso in codice giallo. Nessuno di loro sembra essere in pericolo di vita.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, per i rilievi è intervenuta la polizia stradale di Milano. L'arteria stradale, come comunicato da società Autostrade con una nota sul proprio sito web, è stata chiusa in entrambe le direzioni tra tra il bivio per la Tangenziale Ovest e Milano Nord verso Milano, e tra Fiera Milano e Milano Nord in direzione Varese. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato in entrambe le direzioni e si è formata una coda tra Fiera Milano e Milano nord verso Varese.

Schianto sull'A8, morti due ragazzi

All'alba di mercoledì 16 maggio un grave incidente stradale sull'Autostrada A8 ha spezzato la vita di due ragazzi di 21 e 29 anni: Andrea Selis e Maykoll Calcinardi. La macchina sulla quale viaggiavano i due - una Volkswagen Tiguan - intorno alle 4 del mattino aveva tamponato un furgone di un cantiere nel tratto tra Fiera Milano e la barriera di Milano Nord, in direzione Varese. Dopo lo schianto, avvenuto a velocità sostenuta, la macchina si era ribaltata, trasformandosi in un ammasso di lamiere.