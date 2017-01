Maxi tamponamento sull'Autostrada A8 Milano-Varese: quattro chilometri di coda

Quattro chilometri di coda e tre persone ferite. È il bilancio di un maxi tamponamento avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì sull'autostrada Milano-Varese. Lo schianto intorno alle 18.50 tra Busto Arsizio e Castellanza (Varese) in direzione Milano, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

Il traffico sull'arteria stradale è stato bloccato fino alle 19.30 per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi. Fortunatamente non ci sono state gravi conseguenze: due feriti sono stati accompagnati al pronto soccorso in codice verde. Non sarebbero in pericolo di vita.

Traffico in tilt. Autostrade per l'Italia segnala 4 chilometri di coda. La società consiglia ai viaggiatori provenienti da Vusto Arsizio diretti a Milano di seguire la A36 Pedemontana in direzione della A9 Lainate-Chiasso e poi per Milano, rientrando sulla A8 all'altezza di Castellanza.