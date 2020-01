Terribile incidente sull'A1, auto si schianta contro il tir: morti una ragazza e un 76enne

Due morti, un'auto distrutta e un camion incidentato. È il bilancio di un terribile incidente avvenuto sull'autostrada A1 Piacenza Milano nella tarda mattinata di giovedì 16 gennaio.

Tutto è accaduto intorno alle 12.30 tra le uscite di Casalpusterlengo e Lodi (in direzione del capoluogo lombardo). L'esatta dinamica del sinistro è al vaglio della polizia stradale ma secondo una prima ricostruzione sembra che l'auto, una Fiat Stilo, abbia tamponato un tir. Un impatto tremendo, tanto che la vettura è rimasta incastrata sotto alle ruote del camion.

Era subito scattato l'allarme e la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. Non c'è stato nulla da fare per il conducente e la passeggera dell'auto, rispettivamente un uomo di 76 anni e una ragazza di 25: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Illeso, invece, il camionista alla guida del mezzo pesante, un uomo di 33 anni.

Per i rilievi che determineranno l'esatta dinamica del sinistro sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Novate.



