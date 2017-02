Schianto sull'autostrada A4 Milano-Brescia, camion perde il carico: code di 10 chilometri

Traffico in tilt sull'autostrada A4 Milano-Bresscia nella mattinata di martedì 7 febbraio per un incidente avvenuto poco prima dell'uscita di Cormano. A scontrarsi un camion e un'automobile; in seguito all'impatto il mezzo pesante ha perso il carico.

Non ci sono state gravi conseguenze per i conducenti dei due mezzi: l'azienda regionale di emergenza urgenza non segnala feriti.

Pesanti le ripercussioni sul traffico. Autostrade per l'Italia in una nota segnala 10 chilometri di coda verso Brescia. Non solo: per lo stesso motivo ci sono code sulla A8 in direzione di Milan o a partire da Lainate.

Percorso alternativo. Società Autostrade consiglia ai viaggiatori provenienti da Torino di uscire a Pero, seguire la A52 tangenziale nord di Milano, e rientrare in A4 a Cormano. Per chi proviene dalla A8 Milano-Varese il percorso consigliato è quello di uscire a Milano Fiera, percorrere la A52, con rientro sempre a Cormano.

Sul posto sono al lavoro gli agenti della polizia stradale e gli addetti di autostrade. Traffico in tilt anche sul raccordo A1 di Rogoredo, chiuso nella giornata di lunedì. Proprio in quel tratto, venerdì pomeriggio, ha perso la vita la trentenne Tiziana Mangano, che si è schiantata con la sua Fiat 500 contro un guardrail.