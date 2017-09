Camion con il serbatoio rotto: gasolio sulla prima carreggiata dell'autostrada A4 | Foto

Un camion con il serbatoio rotto e gasolio sparso sull'asfalto. È successo nel pomeriggio di giovedì 7 settembre sull'Autostrada A4 Milano-Brescia nei pressi dell'uscita di Trezzo sull'Adda.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico e radiologico) del comando provinciale di Milano che stanno lavorando per mettere in sicurezza la carreggiata e svuotare il serbatoio. Per permettere le operazioni è stato chiuso un tratto della prima corsia (circa trecento metri). L'incidente ha causato alcuni rallentamenti.