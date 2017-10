Incidente sull'Autostrada A9, auto si schianta contro mezzo dei lavori stradali: traffico in tilt

Incidente sull'Autostrada A9 Milano-Laghi nel pomeriggio di martedì 24 ottobre. Intorno alle 13 una Volvo V40 e un veicolo per lavori stradali si sono scontrati nel tratto tra Uboldo e Saronno (direzione Como).

Secondo le prime informazioni un uomo di 44 anni, il conducente dell'automobile, è rimasto seriamente ferito. Inizialmente le sue condizioni sembravano disperate, tantoc che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. I traumi e le ferite riportate, successivamente, si sono rivelate meno gravi del previsto: è stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Como in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Varese che hanno messo in sicurezza gli automezzi.

Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto: per i rilievi sono al lavoro gli agenti della Polstrada. Traffico in tilt. Secondo quanto riportato da società Autostrade si sono verificati due chilometri di coda tra il bivio A9/A8 Milano-Varese e Saronno.