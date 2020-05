Milano, incidente sul raccordo dell'Autosole: si schianta contro il guardrail con la Vespa, grave

Ha cercato di frenare, ha tentato di evitare l'impatto con il guardrail. Ma è stato tutto inutile. È ricoverato in prognosi riservata al Niguarda il 20enne che nella notte tra giovedì e venerdì 22 maggio.

è rimasto ferito in seguito a un incidente sul raccordo dell'Autostrada del Sole a Milano.

Tutto è accaduto intorno alle 2.10, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale di Milano, intervenuta sul posto per i rilievi, sembra che il 20enne, in sella a una Vespa, abbia perso il controllo dello scooter impattando contro il guardrail per evitare un pannello luminoso. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti nel sinistro.

Le sue condizioni sono subito apparse gravi, tanto che la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. Il giovane, soccorso dai sanitari del 118 è stato accompagnato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.