Incidente sull'Autostrada A4: schianto tra due camion, traffico in tilt e sei chilometri di coda

Incidente tra due camion sull'Autostrada A4 Milano-Torino nella mattinata di lunedì 15 luglio. Lo schianto è avvenuto tra il bivio con la Tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni (verso Torino) intorno alle 12, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza.

L'esatta dinamica dell'incidente non è ancora chiara ed è al vaglio della Polstrada ma secondo una prima ricostruzione sembra che i due mezzi pesanti si siano tamponati. Sono in corso le operazioni di soccorso: la centrale operativa del 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso. Fortunatamente non è successo nulla di grave: uno dei due feriti è stato accompagnato in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale di Magenta mentre l'altro ha rifiutato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

Incidente sull'Autostrada A4: traffico paralizzato

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico. Società autostrade sul proprio sito web segnala 6 chilometri di coda tra il bivio con la Tangenziale Est di Milano e Sesto San Giovanni (direzione Torino). Il traffico procede su una sola corsia di marcia.

Autostrada "bloccata" dall'incidente: i percorsi alternativi

Società autostrade consiglia ai viaggiatori diretti verso Torino di uscire ad Agrate seguire per Monza Viale delle Industrie e rientrare in autostrada a Sesto San Giovanni.